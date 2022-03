Met bijna een miljoen volgers op TikTok is Quinten (18) een inspiratie voor jongeren om uit de kast te komen

Quinten liet anderhalf jaar geleden via sociale media weten biseksueel te zijn. ,,Dat was een heel spannend moment. Mijn familie en vrienden wisten het al even, maar als je het op sociale media gooit, kan de hele wereld het zien. Het werd heel goed ontvangen. Mensen stuurden me hun persoonlijke verhaal over hoe zij ermee in de knoop zaten. Door mijn verhaal te vertellen, hadden ze het vertrouwen gekregen om hun hart bij mij te luchten. Dat raakte me ontzettend.”