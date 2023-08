Met bivakmutsen lopen rovers doodleuk voor de camera langs: hoe criminelen volkstuinen teisteren

Jerry over mentale opvoeding en de psychle­raar: ‘Het is een sympathie­ke gedachte’

De Utrechtse jeugdarts Hajo Krol, werkzaam bij de GGD, pleit in de krant van gisteren voor een nieuw schoolvak: mentale opvoeding. Krol constateert dat in het middelbaar onderwijs wel aan lichamelijke opvoeding wordt gedaan (een verplicht vak!), maar dat de geestelijke gezondheid niet op het curriculum staat. En daar moet nodig verandering in komen: de gymleraar moet gezelschap krijgen van een psychleraar.