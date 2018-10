Met deze bijl mogen ook Arjans kinderen hout hakken

indebuurt As van een overledene uitstrooi­en in een Utrechtse winkel­straat, mag dat?

16:29 Veel mensen hebben wel een idee bij wat ze willen na hun dood: begraven worden, of liever gecremeerd. Is het het laatste, dan kun je ervoor kiezen je as te laten uitstrooien op een speciale plek. Bij een mooie boom in het Wilhelminapark bijvoorbeeld, of in de eigen tuin. Maar, mag dat zomaar in Utrecht?