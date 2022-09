Met het einde van autosloperij Akkie Stomphorst wordt een deel de Jerry zijn jeugd gedemonteerd

Plan voor opvang 250 asielzoe­kers, statushou­ders en spoedzoe­kers blijkt lastige puzzel: ‘Nog even geduld’

Het plan om 100 kansrijke vluchtelingen en nog eens 150 statushouders, jongeren en spoedzoekers in tijdelijke woningen te gaan huisvesten bij het voormalige bedrijfspand van het Utrechts Nieuwsblad in Houten, blijkt ingewikkelder dan vooraf werd gedacht. Vooral de financiering van de flexwoningen is een lastige puzzel.

24 september