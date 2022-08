Met honderden mensen op een paal voor goede doel: Utrechtse Laura (19) doet mee met Last Man Standing

Midden op de Neude in Utrecht staan op zaterdag 24 september 2022 honderden mensen op een paal om geld op te halen voor een mentaal gezonde samenleving. Laura Heijgen (19) uit Utrecht doet ook mee. Waarom zou je vrijwillig zes uur lang op een paal staan? Even vragen aan Laura wat Last Man Standing voor haar betekent.

Wat gaan jullie precies doen?

,,Zes uur lang op een paal staan met zoveel mogelijk mensen!’’

Waarom op een paal staan?

,,Het laat eigenlijk zien dat je voor de mensen staat die erge psychologische problemen hebben of die het even moeilijk hebben. Ja, dan denk je natuurlijk: op een paal staan, waar slaat dat op. Maar als je zes uur lang op een paal staat, bouw je een heel fijne sfeer met elkaar op.’’

Waarom doe jij mee aan Last Man Standing?

,,Zelf heb ik ook last gehad van psychische klachten. Ik was niet meer mijzelf, daardoor dronk ik ook heel veel. Daarnaast had ik een angststoornis, een angst voor eten in het openbaar. Uiteindelijk heb ik hulp en therapie kunnen krijgen via de huisarts. Dat heeft mij heel erg geholpen.’’

Quote Wat mij heel erg heeft geholpen, is dat ik vorig jaar bij mensen stond die ik totaal niet kende Laura Heijgen

Heb je lang moeten wachten op die hulp?

,,Gelukkig niet, ik kon er gelijk terecht. Maar voor andere mensen is dat niet het geval. Dat is ook waar ik zo van schrok, je hoort verhalen van meiden en jongens die maandenlang op een wachtlijst staan voordat ze iets van hulp kunnen krijgen. Ik dacht bij mezelf: wat nou als ik ook zo lang had moeten wachten? Daarom doe ik mee aan Last Man Standing.’’

Hoe hou je het eigenlijk vol om zes uur lang op een paal te staan?

,,Probeer niet te veel te drinken! Want dan moet je naar de wc en dat kan niet. Wat mij heel erg heeft geholpen, is dat ik vorig jaar bij mensen stond die ik totaal niet kende. Je bouwt dan zo snel een leuke band op in zo’n situatie. Het is een heel emotionele ervaring, vorig jaar moesten er ook mensen huilen.’’

Ook meedoen aan Last Man Standing? Ga naar https://lastmanstanding.doemeemetmind.nl/

