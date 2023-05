Met oeverplanten gaat het goed, maar als Wim en Peter schepnet door de sloot halen: ‘Helemaal niets’

Nog wat gevangen, slootmannen? Helemaal niets, geen vissen, slakken, kreeftjes of torretjes. Dat constateren Wim en Peter uit Montfoort. Zij onderzoeken voor het waterschap het leven in en om de boerensloot. Langs de slootkanten daarentegen is van alles te zien.