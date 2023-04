Met Pasen naar de meubelboulevard? Jerry niet, hij deed karaoke met zijn familie

Verdachte van oliedum­ping in beeld, gemeente wil kosten herstel­werk­zaam­he­den verhalen

De olievlek in Utrechts slootwater is vermoedelijk veroorzaakt door een dumping via een hemelwaterput. Het stadsbestuur heeft een verdachte op het oog. Deze persoon zal opdraaien voor de kosten van de herstelwerkzaamheden.