Met serie over dierencrematie maakt Utrechtse fotografe kans op Zilveren Camera

Gefeliciteerd met de nominatie! Een beetje cliché, maar had je hem aan zien komen? ,,Nee, eigenlijk niet. Ook omdat op de foto’s geen mensen staan. Dat is normaalgesproken wel bij de Zilveren Camera. Mijn foto’s zijn juist vrij klinisch, dus ik was erg verrast met de nominatie.”

Je bent genomineerd met je serie over resomeren (watercrematie). Wat is dat?

,,Heb je even? Nee haha, in het kort. Normaalgesproken heb je bij een crematie een oven en vuur, maar nu gaan dieren (bij mensen mag het nog niet) in een groot apparaat. Daar gaat water en een zoutoplossing, kaliumhydroxide, in. En dat zorgt ervoor dat het lichaam ontbindt. Alleen de botten blijven vervolgens over en die worden vermalen tot as. Het is een nieuwe manier van cremeren.”