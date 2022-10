Metamorfose spoedeisende hulp UMC is af: nieuwe CT-scanner als grote troef

,,Dankzij de CT-scanner kunnen ter plekke beelden worden gemaakt van de patiënt”, vertelt Douwe Dekker, medisch hoofd van de SEH. Daarnaast zorgt een rails ervoor dat het gloednieuwe apparaat kan worden ingezet op twee zogeheten tramaukamers. ,,Op die manier is het mogelijk om de CT-scanner te bewegen naar de kamer waarin de patiënt ligt bij wie beeldvormende diagnostiek nodig is", aldus Dekker.

Win-win

Wat ook nieuw is, is de plaatsing van beeldschermen in de traumakamers en in de aangrenzende meekijkruimte. Zo hebben artsen in opleiding de mogelijkheid van buitenaf mee te kijken tijdens de opvang van een patiënt en kunnen de professionals zich blijven focussen op hun werk. Een win-winsituatie.