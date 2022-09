Metamorfose voor statige laan in Leersum na valwind: beuken maken plaats voor lindebomen

Er zijn inmiddels al 135 bomen geplant en in het komende plantseizoen moet een groot deel van de gesneuvelde bomen in Leersum weer worden herplant. De beuken in de Lomboklaan worden vervangen door lindes. Dat staat in het herstelplan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Ruim een jaar geleden, 18 juni, werden Leersum en omliggende plaatsen getroffen door een valwind. Door dat natuurgeweld werden bomen met wortels en al uit de grond geblazen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is verantwoordelijk voor het herstel in de openbare ruimte. Het plan is tot stand gekomen met hulp van de betrokken inwoners.

Het gemeentebestuur wil met het plan ook de kwaliteit van het openbaar groen verbeteren. Zo is gekeken naar de groenstructuur van voor de valwind, klimaatadaptatie en biodiversiteit en naar groeiplaatsen voor de aanplant. En beuken in de Lokboklaan die worden vervangen door lindes zijn beter bestand tegen het veranderende klimaat.

Vergroenen Kerkplein

Ook wordt om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken 7700 m2 aan berm verlaagd. Niet alle bomen komen terug”, stelt het college. ,,Dit komt vooral doordat op sommige plekken veel kabels en leidingen in de grond zitten, waardoor herplanting niet mogelijk is. Bijzondere aandacht is er voor het vergroenen van het Kerkplein in Leersum met meer ruimte voor heesters. Het plan biedt verder ruimte voor twee burgerinitiatieven voor natuurspeelplaatsen bij De Binder en bij de Tombelaan.”

Na het planten van de bomen is het de bedoeling om bloemrijke bermen te realiseren. Wethouder Anouk Haaxma is trots op het plan. ,,Door de inbreng van de klankbordgroep en van veel betrokken inwoners hebben we nu een mooi en breed gedragen plan.”