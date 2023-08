Michel bouwde zijn eigen weermodel en voorspelt nu heel precies de kans op lokale hagelstenen of een tornado

September­markt keert na drie jaar eíndelijk terug: ‘Ik geloof erin dat het weer zoals vroeger wordt’

Met de nieuwe stichting Harmelen Ontmoet wordt er weer nieuw leven in de trekpleister met vele duizenden bezoekers geblazen, al blijft de klassieke stijl in stand. ,,De roep om de Septembermarkt was groot. Ik zei: ‘Nou help dan’.”