Michiel van der Valk van Geinoord heeft mogelijk laatste duel gespeeld: ‘Ik heb het er zelf naar gemaakt’

Authentie­ke tegeltjes brengt jong en oud in deze Utrechtse straat bij elkaar: ‘Alsof de tijd hier stilstaat’

De Utrechtse Boomstraat is een dorpje in de stad, wat bewoner Jan Stolk betreft. Waar de mensen een beroep op elkaar kunnen doen. Hij bedacht een project om te laten zien hoe fijn het wonen is in zijn straat. ,,De tegels zijn als het ware een uitnodiging naar elkaar toe.”

27 januari