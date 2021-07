Mike zette één vinkje niet aan en dreigt nu voor tonnen het schip in te gaan: ‘Ik heb hier slapeloze nachten van’

Dit is wat olympisch goud met een familie kan doen: ‘Het was geen pretje voor mijn ouders’

22 juli Met zijn gouden medaille op de Olympische Spelen van Tokio verwierf de Utrechtse judoreus Anton Geesink in 1964 wereldroem. 57 jaar later zijn de Spelen terug in Tokio; een mooi moment om terug te blikken met zijn familie, die maar moeilijk kon omgaan met de nieuwe heldenstatus van hun jochie uit volksbuurt Wijk C. ,,Die gouden plak was geen pretje voor mijn ouders”, kijkt broer Gerard Geesink terug op die tijd.