Miljoenen om gebruik van wegwerpproducten in ziekenhuizen te verminderen

rechtszaak Met meer dan 250 km/u slaan plofkra­kers op de vlucht voor de politie, maar dan is de benzine­tank leeg

Drie mannen stranden na een mislukte plofkraak in alle vroegte met hun Audi langs de A27 bij Utrecht en rennen de bossen in. Even daarvoor scheurden ze met enorme snelheden vanuit Duitsland, via België naar Nederland, met politiewagens en een politieheli op hun hielen.