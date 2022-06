Minder bussen in regio Utrecht vanwege personeelstekort

Syntus Utrecht kampte vóór corona al met wat tekorten, maar het probleem is inmiddels een stuk groter geworden. Meerdere factoren spelen mee. Zo gaan er in Utrecht momenteel veel chauffeurs tegelijk met pensioen, in totaal tien man. ,,Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de chauffeurs – landelijk –sowieso 55+. Tegelijkertijd is er niet veel jonge aanwas.”