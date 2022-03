Minder stembureau’s in Vleuten-de Meern dan in rest van de gemeente Utrecht: waarom is dat?

Het aantal stemgerechtigden per stembureau bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen verschilde in Utrecht behoorlijk per wijk, zo heeft de VVD berekend. Zo waren er bij de stembureaus in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern meer dan 1600 mogelijke stemmers, in de rest van de gemeente stembureaus maar een kleine 1400.

In Vleuten de Meern stonden 41 stembureau's voor ruim 67.000 stemgerechtigden, tegen 154 stembureau’s in de rest van de stad voor ruim 213.000 stemgerechtigden. De VVD wil van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma weten hoe deze verdeling tot stand is gekomen en of ze voortaan bereid is te streven naar een ‘gelijke verdeling van stembureau’s in de gemeente’.

Ook vraagt de VVD burgemeester om een analyse en oordeel voor de lagere opkomst in Utrecht (56,3 procent). Vier jaar geleden was de opkomst 59,1 procent. ,,Is de burgemeester bereid – in aanvulling op het onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken – voor Utrecht te onderzoeken hoe de lagere opkomst kan worden verklaard en welke structurele maatregelen we kunnen nemen om de opkomst te verhogen?’’

Geduld uitoefenen

Net zoals in andere jaren is ook tijdens deze verkiezingen door de gemeente geprobeerd de opkomst te verhogen door gerichte acties in buurten en wijken waar de opkomst laag is. De liberalen vragen aan Dijksma of zij weet of deze maatregelen hebben geholpen.

De politiek geïnteresseerden in Utrecht moesten vorige week woensdag op de uitslagenavond behoorlijk wat geduld oefenen. Dit jaar maakte de burgemeester pas iets voor middernacht de tussentijdse uitslag bekend op basis van de 85 procent van de getelde stemmen. Eerder op de avond werden er geen updates gegeven van de tussentijdse uitslag. De liberalen vragen de burgemeester dit voortaan wel te doen.

