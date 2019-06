Minder treinen van en naar Utrecht Centraal door ongeluk

Ook Utrechtse politiek verbaasd over sluiting geboorte­cen­trum St. Antonius Nieuwegein

15:35 Na Tweede Kamerlid Henk van Gerven en PvdA-gemeenteraadslid Emiel Holterman in Nieuwegein, vragen ook vijf partijen in Utrecht om opheldering bij hun college over de sluiting van het geboortecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.