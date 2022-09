Minister De Jonge laat Utrecht vrij in voorrang geven aan statushouders bij woonruimte

Statushouders versneld aan een woning helpen, is niet ‘onrechtvaardig’ of ‘asociaal’. Dat stelt CDA-minister Hugo de Jonge (Wonen) over de omstreden maatregelen die de gemeente Utrecht deze zomer nam.

De kritiek loog er niet om toen Utrecht bekendmaakte zes weken lang sociale huurwoningen nagenoeg alleen toe te wijzen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De maatregel was bedoeld om de achterstand bij het huisvesten van statushouders in één klap in te lopen.

De VVD in de Tweede Kamer vroeg de minister in schriftelijke vragen om opheldering. De liberalen wilden onder meer weten of hij de maatregel niet ‘onrechtvaardig’ en ‘asociaal’ vindt, tegenover mensen die al jarenlang op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. De Jonge is het daar niet mee eens.

De inzet van Utrecht sluit volgens hem aan bij het beroep van het kabinet op gemeenten om statushouders versneld aan woonruimte te helpen. ,,Gemeenten bepalen zelf hoe zij hier invulling aan geven.’’ Verspreid over Nederland verblijven veel statushouders nog in de asielopvang omdat zij niet kunnen doorstromen naar reguliere woningen. Dit is één van de redenen waarom mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Voor mensen in nood bleven woningen beschikbaar in de periode dat statushouders voorrang kregen binnen de gemeente Utrecht. Om het aanbod van sociale huurwoningen te vergroten, gaat Utrecht ook versneld 1500 tijdelijke woningen bouwen, aldus de minister.

Sneller dan gedacht - binnen vier weken – hadden 490 statushouders zicht op een woning en ging de Utrechtse sociale huurmarkt weer open voor alle woningzoekenden. De onorthodoxe aanpak van Utrecht heeft nog geen navolging gekregen in andere gemeenten.

