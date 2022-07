Minister Dijkgraaf heeft gelukkig zijn visie klaar

Column Na jaren angst besloot Jerry voor een vakantie met huurauto te gaan, maar hij kwam vol twijfels thuis

Ik ken mensen die in een stokoude Deux Chevaux met twee kleine kinderen op de achterbank onbekommerd met 90 kilometer per uur heen en terug naar Zuid-Frankrijk tuften. Zouden ze onderweg panne krijgen, was er vast wel een Franse garagehouder die in een ouwe schuur nog reserveonderdelen had liggen, zo luidde de redenatie. En zo niet, dan maar niet.

