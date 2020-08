Minister Grapperhaus vindt rellen Utrecht en Amersfoort ‘niet te tolereren’

De minister doet een oproep aan het fatsoen van de mensen die zich schuldig maken aan rellen. ,,Dit is niet te tolereren. We hebben een maatschappelijke kwestie, corona, waar niemand om heeft gevraagd. Dat proberen we zo goed mogelijk op te lossen”, zegt Grapperhaus. ,,Het laatste wat je dan moet doen is oproer kraaien, vernielingen plegen. Het is asociaal als je je nu gaat misdragen op straat.”