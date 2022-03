Minister schept duidelijkheid: pontje bij Breukelen al dit jaar uit de vaart

GHB in drankjes Utrechtse studenten? Franse politie ziet er niets in: 'Veel groter gemaakt dan het is’

De Franse politie is stellig: er is geen bewijs gevonden dat Nederlandse studenten onwel zijn geworden in het Franse skioord nadat er stiekem GHB in hun drankjes is gedaan. Ook is er nog geen enkele aangifte binnen tegen après-skibar La Grotte du Yeti. Studentenvereniging UVSV bevestigt dat zij nog geen aangifte heeft gedaan.

9:06