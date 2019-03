Minister Slob: geen maatregelen tegen directie Veenendaalse school om nepleerlingen

GroenLinks in negen van de tien Utrechtse wijken grootste partij

12:36 Bij de Provinciale Statenverkiezingen is GroenLinks in negen van de tien Utrechtse wijken de grootste partij. Alleen in Vleuten-De Meern mag de VVD zich nummer één noemen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar maart was GroenLinks nog in zeven Utrechtse wijken de grootste.