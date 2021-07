Mirthe (34) was ‘alleen goed voor prostitutie’ zeiden ze, nu wil ze lijsttrekker worden

Het is lang geleden, zegt Biemans. En inmiddels heeft ze alles wat ze zich kan wensen. Samen met man en twee kinderen woont ze in het welvarende Utrecht-oost. Ze werkt als manager bij een grote woningstichting en is al jaren actief binnen de PvdA. Maar dat ze het verhaal over haar problematische jeugd nu deelt met het grote publiek (‘Mijn man en enkele goede vrienden heb ik het een paar jaar geleden al verteld’) heeft een reden. ,,Ik wil niet alleen de mooie verhalen vertellen. Ik wil eerlijk vertellen dat succes vaak geen eigen keuze is, en falen vaak niet je eigen schuld.’’ Door haar eigen verhaal te vertellen, wordt volgens Biemans ook duidelijk waarom ze actief wil worden in de lokale politiek.