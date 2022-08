Misschien moet Sneijder een jaartje terug naar Qatar, adviseert Jerry

De recordinternational, geboren en getogen in ’t Ondiep, werd drie jaar geleden, vlak na zijn pensionering, door FC Utrecht met toeters en bellen in het stadion verwelkomd. Er was zelfs even sprake dat Sneijder ter afronding van zijn carrière nog één seizoen voor Utrecht zou spelen, zoals Arjan Robben dat bij Groningen deed.



Daarmee zou het historische onrecht dat Sneijder nooit voor de eredivisieclub van zijn eigen stad is uitgekomen - hij vertrok als jeugdspeler al naar Ajax - worden goedgemaakt. Maar dat bleek een loos gerucht. Sneijder werd wel lid van de club, maar uitsluitend van de business club.