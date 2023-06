Mo Himich van Hercules naar Kampong en de andere overschrijvingen in de top van het amateurvoetbal

indebuurt.nl Freke (24) werkt als developer in de techwereld: 'Soms voel ik me net Sherlock Holmes'

Freke Meijeraan werkt als vrouw in de techwereld waarin nog altijd mannen in de meerderheid zijn. Programmeren, puzzelen en problemen (bugs) oplossen, ze doet het sinds kort allemaal en kan als developer hier volledig haar ei in kwijt. Ze hoopt door haar verhaal te delen meer vrouwen aan te sporen dezelfde werkrichting op te gaan. “De cyclus-apps, waarmee je menstruatiecyclus kunt volgen, bestonden bijvoorbeeld lange tijd niet. Puur omdat er te weinig vrouwen werken in de tech.”