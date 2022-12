Moeder Aarde roept en Lisanne wil best luisteren, maar dat is zó moeilijk zonder stok achter de deur

ColumnDe meesten van ons weten het heus wel. Die vijfde spijkerbroek, dat plastic tasje bij de Albert Heijn, die Bol.com-bestelling, dat snoepvliegreisje naar Barcelona: we doen het, staan het onszelf oogluikend toe, lachen er vergoelijkend bij, en als we er commentaar op krijgen, zeggen we: ‘Maar jij rijdt toch ook auto?’