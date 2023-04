Moeder en dochter naast elkaar: ook Derkje van Lier (moeder van Truus) heeft nu een struikelsteentje

Wildcame­ra's leggen bloederige acties van zwerfkat­ten vast: ‘Heel nest uilen leegge­roofd’

In een nacht drie verschillende zwerfkatten in beeld bij één wildcamera. Edwin Brockhoff moet toegeven, hij was wat geïrriteerd toen hij van de week de foto’s de wereld in slingerde. Want het was precies wat hij níet wil zien. ,,Het zijn er duizenden en continu worden kleine beestjes gegrepen, maar dat valt niemand op.”