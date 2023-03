Moet je zien! Dit is het kleinste stekkie dat nu te koop staat in Utrecht

indebuurt.nlEen droomhuis hoeft natuurlijk helemaal niet groot en duur te zijn. Misschien word jij juist heel blij van een mini-stekkie. Bijvoorbeeld deze studio van 13 vierkante meter in Lombok. Het is het kleinste (én het ‘goedkoopste’) stulpje dat nu te koop staat in Utrecht.

De studio (eigenlijk kamer) van 13 vierkante meter vind je aan de Balistraat in Lombok-Oost. Het stekkie zit in een pand met twee andere studio’s en is onderdeel van een woonvereniging. Via de gezamenlijke entree kom je binnen. Op de tweede verdieping vind je de studio met een woon/slaapkamer, een eigen keukenblok en een douche met toilet. En daar is ook alles mee gezegd…

Let’s talk numbers

Met een vraagprijs van 90.500 euro is deze studio goedkoper dan het gemiddelde huis in Utrecht. Dat is niet heel gek, want voor die prijs ben je eigenaar van een studio van slechts 13 vierkante meter. Je betaalt voor dit mini-studiootje omgerekend 6.923 per vierkante meter. Dat is fors meer dan het gemiddelde van 4.952 per vierkante meter in Utrecht.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruit ziet? Neem hier een kijkje.

