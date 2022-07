‘Moeten we gewilde klokkies niet afschermen, in plaats van gezochte koppies?’, bedenkt Jerry zich

Waarom de burgemees­ter van Nieuwegein zijn gezicht niet liet zien bij boerenpro­test

,,Demonstreren mag, blokkeren niet.” Dat was het motto van de Nieuwegeinse burgemeester Frans Backhuijs, toen het distributiecentrum van de Jumbo in zijn stad maandag en dinsdag door de boeren werd geblokkeerd. Toch greep hij, in tegenstelling tot andere burgervaders, in eerste instantie niet in, en liet zijn gezicht niet zien. Hoe kijkt hij hierop terug?

