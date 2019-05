Mogelijk koudste Dodenherdenking in 30 jaar

Video Kippenboer Verbeek is 'giga geschrok­ken’ van grote brand en 12.000 dode kippen

7:21 In Renswoude is dinsdagmiddag een grote kippenschuur in brand gevlogen. Ongeveer driekwart van de 16.000 kippen is daarbij om het leven gekomen. Eigenaar Johan Verbeek heeft het er moeilijk mee. ,,Ik ben giga geschrokken.’’