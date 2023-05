Mogelijke verdachte van plaatsen explosief op Amsterdamsestraatweg staat op camera

Burgemees­ter Dijksma: structure­le bevoegd­heid om huizen te sluiten is noodzake­lijk

Het sluiten van een woning na een explosie of beschieting is een ingrijpend middel, maar gezien de impact op de omgeving is het noodzakelijk dat gemeenten daar meer bevoegdheden voor krijgen. De grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag pleitten hier al eerder voor en dinsdagmiddag stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel waarmee burgemeesters makkelijker woningen kunnen sluiten bij (dreigend) geweld.