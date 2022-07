Mondkapjes en 1,5 meter terug in Biltse raadszaal, en wel met een hele goede reden

Opmerkelijk: de mondkapjes en de 1,5 meter afstand zijn terug in de raadszaal van gemeente De Bilt. Alsof de klok een half jaar is teruggedraaid.

Kijkers die dinsdagavond thuis inschakelden via de livestream zullen even met de wenkbrauwen hebben gefronst. Zagen we daar nou burgemeester Sjoerd Potters met een mondkapje op naar zijn plek lopen? En waarom staan de tafels weer 1,5 meter uit elkaar?

De verklaring kwam al snel van Potters. Er waren coronazieken in de organisatie en ook drie raadsleden waren ziek thuis. ,,We willen voorkomen dat meer mensen ziek worden en niet op vakantie kunnen”, lichtte Potters de afwijkende setting toe. ,,Aangezien de besmettingen weer stijgen, is er dus uit voorzorg gekozen voor de extra maatregelen.”

De raadsleden moesten zich weer aan de oude protocollen houden, waar ze nu juist met zoveel plezier afstand van hadden genomen. Geen handen schudden en mondkapjes op als er sprake is van verplaatsing. De bodes van het gemeentehuis hadden ’s middags in allerijl de raadszaal weer getransformeerd naar de oude coronasetting.

Stap terug

Zo zagen de kijkers thuis de raadsleden weer op 1,5 meter van elkaar zitten en liepen de raadsleden met mondkapjes voor richting het spreekgestoelte. Nog een stapje terug was geen optie: het digitale thuis vergaderen. Omdat het per 1 juli het wettelijk niet meer is toegestaan om digitaal thuis te vergaderen. Er moet dus weer fysiek worden vergaderd.

Of de tijdelijke maatregel eenmalig was, is nu lastig te voorspellen, zegt een woordvoerder. Dat hangt af van de situatie na de vakantie.

