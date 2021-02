Monique vocht 15 jaar tegen MS, maar kreeg toch álles voor elkaar: ‘Een vechter tot het bittere eind’

Bas en Job hadden eindelijk weer wat leuks te doen in deze saaie tijd: ‘We zaten wekenlang in quarantai­ne’

11:30 Het is zondag 17.45 uur, er staan plassen op het ijs. Bas (links) en Job gaan als een van de laatsten het ijs af. Bas: ,,Ik ben vanmorgen al naar de Molenpolder geweest maar Job had nog niet geschaatst dus ik heb hem nog even meegenomen.’’ Ze wonen met twintig man in een studentenhuis in de buurt.