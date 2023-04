Moordrecht gestaakt, scorende keeper én tienklapper bij Aarlanderveen: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Nog in de eerste helft kwam zaterdag een einde aan de ontmoeting tussen WIK en Moordrecht. De wedstrijd in de vijfde klasse werd gestaakt na vechtpartijtjes. Bij Aarlanderveen was het publiek de grote winnaar. Bij de elf doelpunten die vielen in het duel van de nieuw koploper zat er een van een doelman. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.