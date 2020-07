Moskeeën wijken noodgedwongen uit naar grasvelden, sporthallen en parkeerplaatsen voor Offerfeest-gebed

Slopen of renoveren? Bewoners Nijpels­plant­soen willen snel duidelijk­heid: ‘Dit lijkt wel een gevangenis’

7:30 Als Cor Dijkstra mensen over de vloer krijgt, maken ze vaak hetzelfde grapje: of hij soms in de gevangenis zit? Want zo ziet zijn flat eruit. Alsof ze allemaal wonen achter tralies.