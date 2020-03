Motor vliegt uit auto na enorme klap tegen vangrail A12

Kunst duur? Deze Utrechters huren voor een paar tientjes per maand kunstwer­ken voor in huis

7 maart Een kunstwerk kopen is vanwege de prijs niet voor iedereen weggelegd. Toch kan iedereen voor een paar tientjes een schilderij of beeld in huis hebben, als het aan de nieuwe kunstuitleen in Utrecht ligt. Maar wat huur je voor 15, 20 of 35 euro?