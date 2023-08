Motorrijder komt om het leven bij botsing met auto in Nieuwegein

Waarom K-pop méér dan alleen muziek is voor fans als Floor (15) en Matt (19): ‘Al fan sinds groep zes’

Mede-fans ontmoeten, praten over je idolen en bovenal: héél veel dansen. Tientallen jonge K-popfans ontmoetten elkaar op zaterdag in Utrecht. Een kijkje in de wonderlijke Koreaanse wereld waarin sommige tieners helemaal zichzelf kunnen zijn. ,,Je wordt er soms wel mee gepest.’’