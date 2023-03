Motorrijder raakt zwaargewond bij botsing met bestelbus in Leidsche Rijn

De ene dronken dakloze denkt dat de andere een ‘politie­spi­on’ is: steekpar­tij bij Utrecht Centraal

Het Utrechtse stationsgebied − het Bollendak in het bijzonder − werd afgelopen (na)zomer geteisterd door overlast. De politie had de handen vol aan drank- en drugsgebruikers en zogenoemde asielzoekers die geen status hadden gekregen en met elkaar in de clinch lagen. Het verhaal achter een steekpartij in september maakt duidelijk hoe complex de problematiek is.