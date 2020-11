Motorrijder ramde Lianne (19) van haar fiets en ging ervandoor. ‘Pas na zes maanden had ik geen pijn meer’

column Een dagje helpen bij de kleuters: ‘Ik kreeg kramp in mijn kaken het lachen om de kinderen’

11 november Of ik na de grote middagpauze een half uur wilde helpen bij het buitenspelen van de kleuters? Ja, natuurlijk, kleuters zijn leuk. Ze zeggen de grappigste dingen. Zelf had ik ooit een kleuter in huis, inmiddels heeft hij een snorretje, die op een dag zei: ,,Ik ken een paar hele moeilijke woorden: twintig procent korting en appartementencomplex.’’