Motorrijder zwaargewond bij ongeval met auto in Veenendaal

Henny is dik boven de 80, maar heeft een huis vol vluchtelin­gen: ‘Mijn regels blijven gewoon gelden’

Nemen we vluchtelingen in huis? Het hart zegt ‘ja’ nu Oekraïners massaal op drift raken, maar is het ook verstandig? Ook al is ze zelf al dik over de 80, de Utrechtse Henny van den Nagel twijfelde geen seconde. Maar, zegt ze als ervaringsdeskundige, het is niet voor iedereen weggelegd.

8 maart