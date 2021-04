Mountainbiker valt ongelukkig en raakt zwaargewond in natuurgebied bij Rhenen

Soms staat Lucian (26) in het lab als scheikundi­ge, soms doet hij aan paaldansen (op hakken van 17 centimeter)

20:48 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Vandaag: Nederlands kampioen ‘ballet aan een paal’ Lucian Rosa.