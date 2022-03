Murat (16) moet nóg meer Utrechters op de fiets krijgen

Moet Utrecht door met ‘wegpesten’ van de auto? ‘Door wegen te versmallen, verdwijnen auto’s niet vanzelf’

De gemeente Utrecht was er alles aan gelegen om het autogebruik in de stad níet te laten groeien. Maar toch nam het aantal personenauto’s de laatste jaren toe. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen speelt daarom de vraag: moet Utrecht nóg verder gaan bij het weren van auto's in de stad? Of juist niet?

