Museumwerf Vreeswijk vraagt gemeente om ton aan extra steun

Rob (63) verkocht 40 jaar terug nog met moeite een bouwval in Utrecht, nu staan mensen ervoor in de rij

Huizen met een lekkend dak, een rotte vloer of een door ‘ome Joop’ gekluste badkamer. Ze hebben nu een hoofdprijs en worden soms na slechts een videorondleiding via Facetime moeiteloos verkocht. Rob Kok (63) zag de stad en zijn inwoners veranderen, in zijn veertig jaar als makelaar in Utrecht. ,,Ik heb zelfs een huis aangekocht voor een Oekraïner.”

