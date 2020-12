‘Mutti’ Ulrike (103) overleefde corona en vandaag kwam haar grootste wens óók nog uit

Aantal sterfgeval­len hoogst in 25 jaar, bekijk hier hoeveel mensen overleden in jouw gemeente

24 december Dit jaar overleden er in Nederland tot nu toe al zo’n 14.000 mensen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het CBS noteerde tot en met de eerste week van december al 156.000 sterfgevallen. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er zo’n 142.000. Ook in Utrecht is een stijging te zien.