Muziek als warme deken: benefietconcert in Utrecht voor ouders met overleden kinderen

Wat doet muziek voor jou?

Het heeft me in eerste instantie geholpen om door de pijn en verdriet te komen na het verliezen van mijn zoontje Tobias. Dit gebeurde drie jaar geleden. Ik ging in mijn eentje op pad met muziek in mijn oren. Toen kon ik alles laten gaan, midden in het weiland huilen. De muziek troostte me met bepaalde teksten en inzichten.