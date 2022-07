Muziek, poëzie en ander vermaak: laidback festival SPOEL keert terug in Culemborg

Goede zet

SPOEL afficheert zich als een ‘laidback festival in de omgeving van het fort en de rivier’. Het begon in 2014, toen nog onder de naam Down to the River, en vond plaats in juli. Het jaar erop werd de naam veranderd in SPOEL en schoof het door naar het einde van de zomervakantie. Die verandering bleek een goede zet, want vanaf dat moment werd het festival een zekerheidje, totdat in 2020 ook hier de pandemie haar tol eiste.