Myrthe (15) gaat de oceaan overzeilen op een boot: ‘Mijn ouders zijn zelfs een beetje jaloers’

Een hond als goed voornemen? Denk daar eerst héél goed over na (en bekijk deze checklist)

Stel, je wil in het nieuwe jaar meer bewegen en/of meer sociaal contact, en om dat te bereiken neem je een hond. Tijd heb je toch over, we zitten immers weer in een lockdown. Goed idee? Nee, zegt diergedragsdeskundige Claudia Vinke: denk er écht goed over na. Want in haar praktijk ziet Vinke dagelijks hoe vaak - en hoe erg - het mis kan gaan.

3 januari