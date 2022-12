Na 455 jaar heeft Vianen weer een kanon (met dank aan Hellevoetsluis)

De komst van het historische geschut is te danken aan de Viaanse Stichting Jan Blanken, vernoemd naar de beroemde waterbouwkundig ingenieur, die in 1838 in Vianen overleed. De stichting zocht een kanon en greep haar kans toen er eentje in Hellevoetsluis beschikbaar kwam.

Het gaat om een scheepskanon uit 1839. ,,Die werd gebruikt als bolder, maar moest weg vanwege een gebiedsontwikkeling’’, zegt Henk Lammertink van de Stichting Jan Blanken. Dat het geschut vervolgens naar Vianen kwam, komt door de contacten die er al waren met Hellevoetsluis.

Vraag om mee te betalen

,,Jan Blanken heeft daar ook gewerkt en onder meer een droogdok ontworpen”, zegt Lammertink. ,,Dus toen wij in 2018 een monument voor Jan Blanken wilden oprichten, hebben we ook bij Hellevoetsluis aangeklopt of ze wilden meebetalen.”

Dat gebeurde en het onderlinge contact bleef. Met als gevolg dat het bijna 3 meter lange kanon nu op de gemeentewerf in Vianen ligt, in afwachting van de hijsklus vrijdagmiddag (tijdstip nog niet bekend). Het kanon wordt dan bij het Klooster over de muur gehesen en in de groenstrook gezet. Het gietijzeren gevaarte ligt op een eikenhouten affuit, gemaakt door medewerkers van Zorgorganisatie BijBram in Ameide.

Kanonnen de Lek ingereden

Lammertink heeft uitgezocht dat Vianen voor het laatst in 1567 kanonnen binnen de stadsgrens had. ,,Toen de Spanjaarden binnenvielen, heeft Hendrik van Brederode de kanonnen van kasteel Batenstein de Lek ingereden.”

Omdat Vianen geen vestingstad was, is er na 1567 nooit meer nieuw geschut geplaatst. Tot komende vrijdag, al zal dit exemplaar geen kogels afvuren. De nieuwe aanwinst wordt op 16 december om 11.30 uur onthuld door de burgemeesters Junius van Hellevoetsluis en Fröhlich van Vijfheerenlanden.

