Na 46 jaar zoekt authentieke Rietveldwoning een nieuwe lichting bewoners: ‘Fantastisch uitzicht’

huis te koop In dit huis kun je wonen tot je heel oud bent: ‘Het is gewoon echt een heel fijne plek’

Een levensloopbestendig huis, omgeven door groene weilanden in het ruimtelijke Soest. Geschikt voor een gezin, maar zéker ook voor senioren die hier in alle rust van hun pensioen kunnen genieten. Ada van Trigt (82) en haar man, die inmiddels overleden is, kochten Chalonhof nummer 147 zo’n zeventien jaar geleden. Nu staat het fijne huis te koop.

4 april