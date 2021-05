Na bijna 80 (!) jaar deelt Koko (91) zijn geheim: ‘Ik zag hoe Truus van Lier een NSB’er neerschoot’

De Giro vanaf de bank in De Meern: ‘Ik dacht vanmiddag wel een paar keer: ga nou van kop af’

15 mei Al van jongs af aan wisten de broers Lars en Marijn van den Berg uit De Meern hun bestemming: profwielrenner worden. De Franse wielerformatie Groupama-FDJ sloot vorig jaar Lars (22) al in de armen. Dit seizoen heeft ook Marijn (21) er een plekje verworven. Marijn kijkt nu even met zijn vader vanaf de bank naar de verrichtingen van Lars in de Giro. ,,Mijn vader zit niet schreeuwend voor de tv of zo.’’